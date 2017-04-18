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عرض صيني «ضخم» لضم آجاي من الأهلي
أجاي3

عرض صيني «ضخم» لضم آجاي من الأهلي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:11 ص

تلقى النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلي، عرضا من أحد الفرق الصينية الشهيرة للانتقال إليها بنهاية الموسم الحالى، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر، حتى أصبح أحد الأعمدة الأساسية داخل الفريق.

وأكد أجاى أنه يرفض فكرة الانتقال للدورى الصينى من الأساس رغم ارتفاع المقابل المادى الذى كان سيتقاضاه، رافضا تكرار تجربة الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق الذى انتقل لنادى تيانجين الصينى.

وتمسك أجاى بالاستمرار فى الأهلي خلال المرحلة المقبلة لتحقيق بطولات مع الفريق الأحمر سواء على المستوى المحلى أو القارى، مشددا أن أوروبا هى وجهته المقبلة حال الرحيل عن القلعة الحمراء.

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