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طلاب الثانوية يمتحنون اليوم في «البوكليت الاسترشادي»
امتحانات الثانوية

طلاب الثانوية يمتحنون اليوم في «البوكليت الاسترشادي»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:09 ص

يستأنف اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحانات النموذج الاسترشادى الثالث فى البوكليت، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وكان طلاب الثانوية العامة بدأوا امتحانات النموذج الثالث 5 أبريل الجارى، وتنتهى 23 من الشهر نفسه.

وكانت الامتحانات توقفت بسبب إجازة أعياد المسيحيين، وكان الدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أعلن عن أن المركز يتابع عن طريق فريق من الجودة امتحانات النموذج الاسترشادى الثالث لطلاب الثانوية العامة فى البوكليت، لاستقبال ملاحظات الطلاب عن نموذج البوكليت وأيضًا أعمال التصحيح من قبل المدارس لإعداد تحليل إحصائى عن البوكليت لتقييم التجربة بشكل مبدئى.

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