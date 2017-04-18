قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن منخفضا غير استوائي فوق وسط المحيط الأطلسي قد يتحول إلى إعصار في اليومين المقبلين.

وأفاد المركز،أمس الاثنين، بأن المنخفض يملك فرصة بنسبة 30 بالمائة للتحول إلى إعصار.

ويقع المنخفض في منتصف الطريق تقريبا بين جزر برمودا في الكاريبي، وجزر الأزور التي تقع 1360 كم غرب البرتغال.

وأضاف المركز أن المنخفض يتسبب حاليا في تساقط أمطار محدودة، لكن هناك إمكانية في أن يتحول إلى إعصار شبه إستوائي، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة مع تحركه شرقا.

يذكر أن آخر إعصار مدمر ضرب جزيرة برمودا كان في أكتوبر الماضي، عندما ضرب الإعصار نيكول الجزيرة الكاريبية وتسبب بالعديد من الأضرار.