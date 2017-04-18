ذكر تقرير إخباري اليوم “الثلاثاء” أن جميع الأطعمة التي تباع في شوارع بانكوك ستُمنع بحلول نهاية العام الجاري 2017 .

وقال “وانلوب سوواندى” كبير مستشاري محافظ بانكوك، إن تلك الخطوة ستؤثر على جميع المناطق الخمسين في العاصمة التايلاندية، بحسب تقرير أوردته صحيفة “ذي نيشن”.

وتقرر أن يبدأ سريان هذا الحظر يوم الاثنين في ثلاث مناطق سكنية وتجارية شعبية هى “ثونج لور وإكاماي وفرا خانونج” .

ومع ذلك وبسبب أن الباعة المتجولين ممنوعون عادة من العمل أيام الاثنين، من المتوقع أن يبدأ سريان الحظر اليوم الثلاثاء.

وقال “سوواندى” إن الحي الصيني ومنطقة خاو سان رود ستكون الأهداف المقبلة للحكومة.

وأضاف، “الباعة المتجولين استولوا على مساحة من الرصيف لفترة طويلة جدا ونحن نوفر لهم بالفعل مساحة لبيع المواد الغذائية وغيرها من المنتجات بشكل قانوني في السوق، لذا لن يكون هناك أي تراخ في هذه العملية”.

وأستكمل “كل بائع شوارع سيضطر الى الخروج . إن النظافة وسلامة الشوارع من الأولويات بالنسبة لسلطة المدينة ” .

