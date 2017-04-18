تسبب إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الوصلة التي تربط طريق (السويس ـ القاهرة) بمدخل نفق الشهيد أحمد حمدي إلى إصابة 8 أشخاص ، وتم نقلهم للمستشفى العام للعلاج.

وكان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن السويس تلقي إخطارا من قوات تأمين الطرق بالحادث ، فتم توجيه سيارات تأمين الطرق ، وإخطار مرفق الإسعاف ، حيث تم توجيه 5 سيارات الى موقع الحاث ، ونقل 8 مصابين بينهم أطفال الى المستشفى العام ومستشفى التأمين الصحي.

قامت قوات التأمين برفع أثار الحادث وإستئناف حركة مرور السيارات على الطريق.

