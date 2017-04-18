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السفير الفرنسي بالقاهرة يقضي إجازة شم النسيم وسط المعابد الأثرية بالأقصر
السفير الفرنسي بالقاهرة أندرية باران

السفير الفرنسي بالقاهرة يقضي إجازة شم النسيم وسط المعابد الأثرية بالأقصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:28 ص
أ ش أ

  قام السفير الفرنسي في القاهرة، أندريه باران، بصحبة زوجته بقضاء إجازة شم النسيم وسط المعابد لأثرية بمحافظة الأقصر.

وزار السفير الفرنسي وحرمه معبد الكرنك ومعبد الأقصر بالبر الشرقي بالمحافظة.

وقال طلعت العديسي مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة، إنه من المقرر أن يشارك السفير الفرنسي صباح غد الثلاثاء، وزير الآثار الدكتور خالد العناني احتفالية المركز المصري الفرنسي للبحوث الأثرية ودراسات معبد الكرنك بمناسبة مرور ٥٠ سنة على إنشائه في عام 1967 وافتتاح معرض الصور بمعبد الكرنك التاريخي.

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