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محافظ الأقصر يشرح المخطط الاستراتيجي للمحافظة امام وزير التنمية المحلية
محمد بدر محافظ الاقصر

محافظ الأقصر يشرح المخطط الاستراتيجي للمحافظة امام وزير التنمية المحلية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:28 ص
أ ش أ

قدم الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء الاثنين، شرحا مفصلا للدكتور هشام شريف، وزير التنمية المحلية، حول المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030، والذي يتضمن 3 مراحل زمنية (قصيرة ومتوسطة وطويلة).

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المحافظ والوزير الذي يزور الأقصر للمرة الأولى، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفالية التي يعقدها المركز المصري الفرنسي، صباح اليوم الثلاثاء بمعبد الكرنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

واستمع وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، كما تم تناول موقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة للمحافظة.

كان محافظ الأقصر محمد بدر، قد استقبل كلا من الدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، لدى وصولهما إلى مطار الأقصر الدولي مساء الاثنين، وذلك للمشاركة في الاحتفالية التي يعقدها المركز المصري الفرنسي غدا بمعبد الكرنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

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