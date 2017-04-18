يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، عددا من الفعاليات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتزامن مع يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.