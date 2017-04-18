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اليوم .. العناني وسفراء الدول الأجنبية يشهدون عددا من الفعاليات بمحافظة الأقصر
الدكتور خالد العناني وزير الآثار‎

اليوم .. العناني وسفراء الدول الأجنبية يشهدون عددا من الفعاليات بمحافظة الأقصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:27 ص
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يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، عددا من الفعاليات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتزامن مع يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

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