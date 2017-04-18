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الثلاثاء 18 ابريل 2017 07:46 صباحاً
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اليوم .. سحر نصر تشارك في اجتماع المؤسسات والهيئات المالية العربية
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

اليوم .. سحر نصر تشارك في اجتماع المؤسسات والهيئات المالية العربية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:30 ص
أ ش أ

تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في اجتماع المؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، الذي تستضيفه المغرب.

وتشهد هذه الاجتماعات مجموعة من الفعاليات، تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

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