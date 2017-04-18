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الثلاثاء 18 ابريل 2017 07:38 صباحاً
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اللواء عسيري يوضح ما نسب إليه بشأن مشاركة مصر في الحرب باليمن
المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري

اللواء عسيري يوضح ما نسب إليه بشأن مشاركة مصر في الحرب باليمن

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:23 ص
أ ش أ

  أوضح اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله بخصوص مشاركة القوات المصرية في تحالف دعم الشرعية باليمن، “أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقا من قبل جمهورية مصر الشقيقة، خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن “.

وأضاف العسيري ـ في مقابلة مع قناة “العربية” الفضائية : “كما تعلمون أن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر و باب المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء”.

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