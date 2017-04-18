مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة

كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...