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ننشر أسعارالدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعارالدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:58 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 4 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 5 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.07 18.17 5 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 6 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 7 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 7 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 4 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 6 أيام
بنك قناة السويس 18.05 18.15 7 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 7 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 7 أيام
بنك القاهرة 18.05 18.15 7 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 6 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 6 أيام
البنك المركزى المصرى 18.03 18.14 5 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 7 أيام
بنك عودة 18.00 18.10 6 أيام
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 6 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.15 5 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوعين
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوعين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوعين
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