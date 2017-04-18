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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:52 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.85 5 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 4 أيام
بنك قناة السويس 4.81 4.84 7 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 5 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 4 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 10 دقائق
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 5 أيام
بنك عودة 4.80 4.83 6 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 5 أيام
بنك القاهرة 4.79 4.84 7 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 7 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.84 6 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 4 أيام
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 6 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 5 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 3 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 7 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.69 4.87 5 أيام
بنك البركة 4.67 4.88 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 4 أسابيع
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