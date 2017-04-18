استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، كلا من الدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، لدى وصولهما إلى مطار الأقصر الدولي، وذلك للمشاركة في الاحتفالية التي يعقدها المركز المصري الفرنسي بمعبد الكرنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاءه.

وعقب استقبال الوزيرين، عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا مع وزير التنمية المحلية بمقر ديوان عام المحافظة، حيث قام محافظ الأقصر بتقديم عرض تفصيلي للمخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030، والذي يتضمن 3 مراحل زمنية (قصيرة ومتوسطة وطويلة).

واستمع وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، كما تم تناول موقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة للمحافظة.