كشف خبير في التسليح أسباب يعتقد أنها وراء فشل التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، معتقدا أن بيونغ يانغ قد تكون اختبرت بدون نجاح نوعاً جديداً من الصواريخ، بحسب موقع “38 نورث” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث حول كوريا الشمالية.

ولم يحدّد البنتاغون بعد نوع الصاروخ الكوري الشمالي الذي انفجر “على الفور تقريباً” صباح الأحد بعد إطلاقه قرب منطقة سينبو في الجانب الشرقي من البلاد، بحسب “سكاي نيوز”.



واكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى أنّ الأمر يتعلّق بصاروخ متوسط المدى.



وحسب فرانس برس، قال جون شيلينغ الخبير في التسلّح بموقع “38 نورث” التابع للمعهد الأميركي-الكوري في جامعة جونز-هوبكينز، إنّ فشل عملية الاطلاق يظهر أنّ الأمر يتعلق بنظام جديد.



وأضاف “هذا فشل شائع بالنسبة إلى الصواريخ الكورية الشمالية في أولى مراحل تطويرها، عندما يحاول (الكوريون الشماليون) حلّ ما لا يعمل على نحو جيّد في نظام الدفع والتوجيه”.



وتابع الخبير “من الأفضل الحصول على مزيد من التفاصيل، لكنني أعتقد أنّ الأمر يتعلّق بصاروخ جديد أو بالتأكيد بصاروخ لم يتم تطويره جيداً”.

