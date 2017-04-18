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وصول وزير الاثار وسفراء الي الاقصر للاعلان عن كشف اثري جديد
مطار الاقصر

وصول وزير الاثار وسفراء الي الاقصر للاعلان عن كشف اثري جديد

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:18 ص
بسمة علي _ احمد زكي

وصل الى مطار الاقصر الدولي منذ قليل ، فجر الثلاثاء ، وزير الاثار خالد العناني وعددا من السفراء والمسئولين ، وذلك للافتتاح عدة فاعليات ومنها معرض الصور بمتحف الكرنك والاعلان عن كشف اثري جديد وزيارة الى متحف الاقصر وافتتاح تمثال رمسيس الثاني بمعبد الاقصر .

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