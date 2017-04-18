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أشرف يوسف: كنت أصوم في رمضان إجباريًا مراعاة لمشاعر إخواني المسلمين
الزمالك-فانلة

أشرف يوسف: كنت أصوم في رمضان إجباريًا مراعاة لمشاعر إخواني المسلمين

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 04:02 ص
كتب - متابعات

أكد أشرف يوسف نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أنه حزين على مايحدث من تفجيرات في مصر، لافتًا إلى أنه يخشى على أولاده بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت كنيستي ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وقال في حواره ببرنامج “ملعب الشاطر” المذاع على شاشة “المحور”:”بكيت بعدما شاهدت جثث الشهداء في حادثي طنطا والإسكندرية”، متابعًا: “طباع المصريين جيدة خاصة بعد كل محنة”، متابعًا:” ألغيت كلمة الإسلام من رأسي تمامًا، وأن المسلمين وراء هذا العمل الإجرامى لأنني لم أر أي شيء وحش منهم”.
ولفت “يوسف” إلى أنه لم يشعر بشيء من الاضطهاد خلال مسيرته الرياضية قائلا: “كنت أصوم في رمضان إجباريًا مراعاة لمشاعر إخواني المسلمين من اللاعبين”.

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