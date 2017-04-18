قال الشيخ إبراهيم العرجاني، أحد مشايخ قبيلة الترابين في سيناء إن بدو سيناء وطنيون، لافتًا إلى أن عناصر الجماعات الإرهابية، مجموعة لصوص ولن يستطيعوا المواجهة.

وأكد العرجاني في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على شاشة “دريم”:”من يهزر في أمن الدولة هيموت، لأنه خائن، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد تكفيري واحد يستطيع المرور من منطقة الشيخ زويد”.

وأردف: “التكفيريون حاولوا تخطي حدودهم لكن أهالي سيناء الوطنيين يتصدون لهم بقوة والأوضاع تحت السيطرة الوطنية، وسيتم استئصال التكفيريين، وخلال أيام سيتم القضاء عليهم نهائيًا بالتعاون مع أجهزة الدولة الوطنية، وأهالي سيناء من جميع القبائل يساندون الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب”.