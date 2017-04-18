جدل واسع ومتواصل منذ 3 أسابيع، على خلفية تصريحات ولد عبدالعزيز، بأن الجامعات باتت تخرج آلاف الشعراء والأدباء، وذلك أصبح يشكل “عبئا على البلاد”.

تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التي اعتبر فيها أن السبب الرئيسي لتردي المنظومة التعليمة في البلاد، هو توجه أغلب الشباب للتخصصات الأدبية والعلوم الإنسانية، أثارت جدلًا واسعًا بالوسط الثقافي، مايزال يتصاعد، للأسبوع الثالث.

ورد شعراء موريتانيون بغضب على تصريحات الرئيس عبر معلقة من 200 بيت، أطلقوا عليها “معلقة الغضب”.

واعتبر عدد من كبار الشعراء والأدباء، تصريحات ولد عبد العزيز، “إساءة” متعمدة للشعراء، خصوصًا أنها المرة الثانية التي ينتقد فيها كثرة الشعراء في البلاد الذي بات يلقب بـ”بلد المليون شاعر”.

فسبق للرئيس الموريتاني أن انتقد العام 2012 كثرة أعداد الشعراء والأدباء في بلاده، وحذر من أن البلاد ستظل بعيدة عن النهوض إذا لم تكن قادرة على تخريج كفاءات علمية، لا شعراء وأدباء.

واختار الشعراء الرد بشكل “غاضب شعراً”، من خلال كتابة معلقة وصلت 200 بيت، شارك في كتابتها عدد من كبار شعراء البلاد. ومن بين الشعراء المشاركين في كتابة المعلقة، محمد ولد إدمو، إدي ولد آدب، مولاي عبد الله، ومحمد الأمين ولد المصطفى.

وبدأت المعلقة بأبيات للشاعر محمد ولد إدومو قال فيها:

يا سَيِّدي.. أُفُقُ الأشعارِ مُتَّسِعٌ

وأفْقُكَ الضَّيِّقُ، الحَدِّيُّ، مُنغلِقُ

لا تَقْفُ في شَطَطٍ ما لَسْتَ تَعْلمُهُ

ضِدَّانِ: ناشِئَةُ الإشْراقِ والنَّفَقُ

ثم أتبعه الشاعر مولاي عبد الله بأبيات قال فيها:

تَـنَـحّ عن طرقاتِ الشعر يا ولدي

فــليــس ثمّـةَ إلا اللــُّـجُّ والغــرقُ

واذهب إلى حيثُ أموالٌ تجمّعها

وحيثُ تَهديك في تجميعك الطُّـرّق

ثم شارك الشاعر أدي ولد آدب بأبيات قال فيها:

شنْقيط.. مَمْلَكَةُ الشِّعْرِ الجَمِيلِ.. ثِـــقُوا!

أنَّ السَّلاطِينَ - دُونَ الشِّعْرِ- مَا خُلِقُوا!

وأنَّـــنا.. أمَــــرَاء الشِّعْـــــرِ.. سُلْطَتَنا

علَى السَّلاطِينِ-فوْقَ الأرْضِ- تَنْطَـبِقُ!

وأنّ كلَّ كرَاسِي المُلْكِ.. أجْمَلُــــــــهـا

عرْشٌ.. بِوُسْعِ جَماهيرٍ.. لنَا.. عَشِقُـوا!

وأنَّ أبْـهَى قُصُـورِ الأرْض.. مُنَدِهشٌ

لحُسْنِ مَا مِنْ بُيُــــوتِ الشِّعْرِ.. نَخْتِلقُ!

وأنَّ ثَــــرْوَتَـنا شِعْرٌ.. وَثــــــــــوْرَتَنَا

شِعْرٌ.. ولسْنَا.. بذلِّ الشِّعْر.. نرْتَــزِقُ!

وأنَّنَا نَمْنَحُ الدُّنْـيَا الجَـمَــــــــــالَ.. إذَا

شِئْنَا.. ونَسْـــلُبُه.. أنّــى نَشَاءُ.. ثِـقُـوا!