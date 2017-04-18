أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن مشروع قانون الهيئات القضائية “مشبوه وغير طبيعي”، ولن يصمد أمام الطعون التي ستقدم ضده في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، إنه لم يكن يتوقع الموافقة على مشروع القانون، لأن إقراره يعد إخلالا بقواعد الدستور، مطالبا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

ولفت إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، منوها أن رئيس الجمهورية حتى وإن اختار واحدا من بين 3 مرشحين لرئاسة الهيئات القضائية فهذا حق يراد به باطل، ويعد تدخلا في السلطة القضائية.