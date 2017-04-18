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ناصر أمين: مشروع قانون الهيئات القضائية "مشبوه وغير طبيعي"
ناصر امين - مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

ناصر أمين: مشروع قانون الهيئات القضائية "مشبوه وغير طبيعي"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:27 ص
كتب - متابعات

أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن مشروع قانون الهيئات القضائية “مشبوه وغير طبيعي”، ولن يصمد أمام الطعون التي ستقدم ضده في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، إنه لم يكن يتوقع الموافقة على مشروع القانون، لأن إقراره يعد إخلالا بقواعد الدستور، مطالبا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

ولفت إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، منوها أن رئيس الجمهورية حتى وإن اختار واحدا من بين 3 مرشحين لرئاسة الهيئات القضائية فهذا حق يراد به باطل، ويعد تدخلا في السلطة القضائية.

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