يواصل الفنان البرازيلي “إدواردو كوبرا” إنجاز أكبر جدارية في العالم بمساحة تقارب ستة آلاف متر مربع.

ويمكن رؤية العمل الضخم للفنان البالغ من العمر 41 عامًا على واجهة مصنع للشوكولاتة قرب طريق سريع في ساو باولو، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولأن الجدار لم يكن كافيًا، قرر الفنان التمدد إلى أجزاء أخرى من المبنى، وتمثل الجدارية شخصًا من السكان الأصليين في الأمازون يجدف في قارب محمل بالكاكاو وسط بحيرة من الشوكولا.

تمتد الجدارية على مساحة 5742 مترًا مربعًا، وبذلك يحطم كوبرا رقمه القياسي الشخصي المسجل في موسوعة جينيس عن جدارية أنجزها في ريو دي جانيرو بمناسبة الألعاب الأولمبية للعام 2016.