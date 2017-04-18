صدر عن دار كتابوك- فرنسا، وتوزيع مؤسسة الريان، كتاب “الغريب النجس في الخطاب السياسي.. خطاب الثورة: الحرب السورية ما بين العنصرية والحيوية”، للكاتب والشاعر السوري حمزة رستناوي.

الكتاب دراسة حول العنصرية وتعبيراتها المختلفة في الخطاب الثقافي والسياسي السوري ذي الصلة بالثورة/ الحرب السورية 2011، وهو بحث في العقائد الدينية والسياسية المُؤسسة للعنصرية، كمحاولة لاكتشاف قصور الخطاب السياسي السوري، بما يتضمن التفهّم والتفسير والتقنين، وليس التبرير.