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الثلاثاء 18 ابريل 2017 03:07 صباحاً
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كتاب يتناول العنصرية في خطاب الثورة السورية
خطاب الثورة

كتاب يتناول العنصرية في خطاب الثورة السورية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 03:06 ص
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صدر عن دار كتابوك- فرنسا، وتوزيع مؤسسة الريان، كتاب “الغريب النجس في الخطاب السياسي.. خطاب الثورة: الحرب السورية ما بين العنصرية والحيوية”، للكاتب والشاعر السوري حمزة رستناوي.

الكتاب دراسة حول العنصرية وتعبيراتها المختلفة في الخطاب الثقافي والسياسي السوري ذي الصلة بالثورة/ الحرب السورية 2011، وهو بحث في العقائد الدينية والسياسية المُؤسسة للعنصرية، كمحاولة لاكتشاف قصور الخطاب السياسي السوري، بما يتضمن التفهّم والتفسير والتقنين، وليس التبرير.

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