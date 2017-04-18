يعقد مجمع اللغة العربية مؤتمره الدولي السنوي، في دورته الثالثة والثمانين، تحت عنوان “اللغة العربية في التعليم ومسئولية الأمة”؛ وذلك في الفترة من يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، حتى الإثنين 8 مايو المقبل.

تعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المجمع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة 15 دولة على مستوى العالم، ويفتتح الجلسة الدكتور حسن الشافعي “رئيس المجمع”، ويدير الجلسة الدكتور عبدالحميد مدكور “الأمين العام للمجمع”، ثم يلقي كلمة وزارة التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار “وزير التعليم العالي والبحث العلمي”، ثم يعرض الدكتور عبدالحميد مدكور أعمال المجمع، خلال عام، تحت عنوان “بين مؤتمرين”، ثم تُرفع الجلسة.

تعقد جلسات المؤتمر للجمهور بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع يوميًّا، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 الساعة بعد الظهر.