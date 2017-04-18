علي غنيم: أماكن السياحة لم ينزل حجزها علي برشور الشركات العالمية حتى الآن

أكد علي غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية السابق، أن أماكن السياحة المصرية لم ينزل حجزها علي برشور الشركات العالمية حتى الآن، متوقعًا تراجع معدلات السياحة خلال العام الحالي بسبب عدم وجود دعايا كافية، ونظرًا لوجود صورة ذهنية سيئة عن مصر، ولابد من بذل جهد ومال للترويج للسياحة المصرية.

وقال في حواره ببرنامج “معالى المواطن” المذاع على شاشة “الحياة”، مساء الإثنين، إنه لابد من عمل دعايا إيجابية مستمرة لمواجهة الدعايا السوداء عن مصر.

وأردف أن المضاربة في أسعار الحجوزات بالشركات المصرية تسبب في خلق صورة ذهنية سيئة عن مصر،