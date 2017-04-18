استنكر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق تعرّض الشاعر العراقي فرهاد بيربال للضرب على أيدي مسلحين في شوارع أربيل. جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي لاتحاد الأدباء الشاعر عمر السراي حيث قال :” نستنكر ما يتعرض له المواطن من الاستخفاف بحرية وجوده آمناً في وطنه، فكيف بالشعراء والأدباء، وهم يحملون ورود الفكر والتعبير عن الجمال، كما ندعو الجهات المسئولة إلى عدم الاكتفاء بالاعتذار، بل العمل الحريص على محاسبة المعتدين، والسعي الحثيث لتوفير الظروف الملائمة لحماية سعاة التنوير من الأدباء والمفكرين والفنانين”.

يذكر أن بيربال شاعر ومفكر عراقي كردي تعرّض قبل أيام إلى ضرب شديد من قبل رجال يحملون السلاح في شوارع أربيل، وقد نقلت مقاطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شخصين مسلحين يرتديان الزي المدني بالإعتداء عليه وضربه بالأسلحة.