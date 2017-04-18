رفض الإعلامي وائل الإبراشي، ماتردد حول هدم قصر الملك فاروق، بأبو حماد بالشرقية، وتحول قصر الملكة نعمة الله، عمة الملك فاروق لوكر للدعارة والمخدرات رغم ان بداخله بعض الملامح الأثرية الهامة.

وقال في برنامجه “العاشرة مساءً” عبر فضائية “دريم”، “اللى عنده طوبتين في العالم بيعمل منه أثار ويحيطوهم بأساطير لجذب السياح من خلالهم، بينما في مصر يوجد آثار ومعالم حقيقية ولانحسن استغلالها للترويج للسياحة، فنحن نجيد القبح ولانجيد الجمال، وأكثر ناس نُجيد تحويل الجمال لقبح، ونحول الأثار لمستودعات للقمامة”.

ولفت خلال تعقيبه على تقرير يستعرض غضب أهالي قرية العباسية التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية عقب إقدام مجلس مدينة أبو حماد على هدم قصور وإستراحة الملك فاروق وتحويلها لمزارع سمكية، إلى أن الملك فاروق كان يستخدم هذا القصر لصيد البط في الشتاء سنويًا، متسائلًا: “فين المحافظ، وفين رئيس مجلس المدينة والمسئولين والمعنيين بالآثار، والمعنيين حتى بالجمال والقيم التى نضيعها بهذا الشكل”.