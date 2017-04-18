أكد الموسيقار حلمي بكر، أن الأغاني القديمة أيام الراحل سيد درويش كانت تحتوي على كلمات الحشيش والكيف وغيرها ولكن لم يكن أحد يرددها على الملأ.

وقال في حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على شاشة دريم، إن الأغاني الشعبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة تخالف قيم المجتمع وضد الآداب العامة، منوها أن كانت ايضا موجودة في الماضي مثل العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو، والطشت قاللي.