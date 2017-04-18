صدر عن دار “نبطي ” للنشر بالإمارات العربية المتحدة كتاب “مختارات من الشعر العالمي” العمل الذي ترجمه وقدمه الشاعر والمترجم السوري نوزاد جعدان، في 112 صفحة. ويحتفي الكتاب بنصوص شعرية متعددة من الأدب العالمي، حيث يحتوي مختارات لشعراء من أجيال مختلفة، من تركيا وأذربيجان والهند وباكستان وكردستان وإنجلترا.

وأكد جعدان أن الكتاب يتناول مواضيع إنسانية محاولا التركيز على أدب النضال عند الشعوب المقهورة وتسليط الضوء عليه، كما في قصائد كردية وكشميرية ونيجيرية و أذارية وبلوشية، ويضم الكتاب قصائد للشعراء الكورد: ، دلدار، و شاهين بكر سوركلي ، و خوشناف تيلو،

وجاهد صدقي طارانجي، ومن أذربيجان ميكائيل مشفق، ومن الهند ميرزا غالب، و زوق، و شيلندرا، و آنجان، و ساحر لدهيانوي وسو كومار راي ، ومن باكستان فيض أحمد فيض، والعلامة محمد إقبال ، والشاعر البلوشي مير كول نصير، ومن نيجيريا تشينوا أتشيبي .

ومن إنجلترا الشاعرين جون كيتس، ولويس كارول.