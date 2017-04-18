أعلن د.نبيل حلمى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق بمكتبة مصر الجديدة لإطلاق معرض الكتاب المقرر تنظيمه بالمكتبة فى الفترة من 22 حتى 29 إبريل الجارى، بمشاركة مكتبات ألف، وديوان، وتويا، والذى يتزامن مع الاحتفالات بيوم الكتاب العالمى .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من اللمسات النهائية والتجهيزات الفنية بحديقة المكتبة التى ستشهد المعروضات من الكتب والروايات والدواوين الشعرية، وتشجيعا على القراءة قررت مكتبة مصر الجديدة منح تخفيضات 20% على الكتب خلال فترة المعرض .

وكشفت د.نبيل حلمى، أن المعرض يتضمن مشاركة ممثلين من وزارات الثقافة والتربية والتعليم والآثار ، وعدد من الخبراء والأكاديميين والأدباء ؛ بأوراق عمل وبحوث تهدف للارتقاء بالعمل الثقافي، والإبداعي، والمعرفي .

وبينت ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة ، أن برنامج الفعاليات لهذا العام يشكل إثراء معرفيًا نتيجة للتنوع النوعي فيها، المشتملة على الملتقيات المعرفية، والحوارات الشبابية، والندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية ، والتى يأتى فى مقدمتها حفل توقيع كتاب ” دكتورلامؤاخذة .. دكتور لامؤاخذه من تانى ” للكاتب الطبيب شادى خيرى حكيم ، وذلك فى السادسة من مساء يوم 22 ابريل .

وفى السادسة من مساء 23 ابريل تنظم امسية شعرية بعنوان ” الأوغاد لايسمعون الموسيقى ” بحضور الاديبة فاطمة ناعوت ، يتخللها حفل توقيع ومناقشة كتاب “حوار مع صديقى المتطرف ” ، كما تنظم لقاء مفتوح مع الكاتب والسناريست عبد الرحيم كمال صاحب روايات الخواجة عبد القادر ويونس ولد فضة والرحايا ، فى السادسة من مساء 24 ابريل .

وفى الخميس 27 ابريل حفل توقيع ومناقشة مؤلفات كيرلس بهجت وهى ( التجربة الفكرية لروح امه وكتاب فلسفة التحول ” ، ومناقشة بعنوان ( المجموعات القصصية تشرق من جديد ) لمؤلفات مجموعة من الشباب ، تدير الندوة هالة البشبيشى ، مديرة دار تويا للتوزيع والنشر .

وتختتم الفعاليات فى السبت 29 ابريل بحفل توقيع ومناقشة رواية ترانيم للكاتب شريف عبدالهادى ، بمصاحبة حفل أناشيد وترانيم .