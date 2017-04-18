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مخاليف: هذا سبب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى مصر
عاطف مخاليف

مخاليف: هذا سبب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى مصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 02:11 ص
كتب - متابعات

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الإثنين أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للقاهرة تأتي في إطار ردود الأفعال على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مصر بصدد طلب زيادة المعونة الأمريكية من مليار إلى مليار ونصف.
وأضاف في حواره عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة الغد، أن تلك الزيارة جزء من جولة يقوم بها ماتيس في المنطقة لبحث كافة القضايا الإقليمية والدولية.
ورد على التخاوفات بشأن استخدام أمريكا لملف حقوق الإنسان ضد مصر، قائلًا: “الغرب يكيل بمكيالين في هذا الملف، بما يعني أن التعامل مع القضايا الحقوقية في بلدانهم يختلف في التعامل مع المنطقة العربية، وبالتالي لا يجب مقارنة حقوق الإنسان في مصر بمعيار حقوق الإنسان في فرنسا على سبيل المثال”.

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