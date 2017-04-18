هاجم المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الفنان سعد الصغير.

أوضح عبدالرحيم خلال لقائه ببرنامج “صبايا الخير”، المذاع على قناة “النهار”، “أن الفنان سعد الصغير ما بيعرفش يغني خالص، وما ينفعش يغني، والله العظيم سعد بيهمبك ويرقص، أكتر ما بيغني”.

ووصف عبدالرحيم الفنان سعد الصغير بأنه “مؤدٍّ أكثر منه مغن”، موضحا أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتقييمه غير الجمهور، والملحن الكبير حلمي بكر، وأعرب عن عن إعجابه بالفنانين أحمد شيبة ومحمود الليثي.

واستطرد: أغنية “بكره إسرائيل” بفتح بيها أي فرح، وأغنية “أبطل السجاير” أفضل أغنية تنال إعجاب الناس بالأفراح”.