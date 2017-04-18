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شعبان عبدالرحيم مهاجما سعد الصغير: "مبيعرفش يغني"
شعبان عبد الرحيم

شعبان عبدالرحيم مهاجما سعد الصغير: "مبيعرفش يغني"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:52 ص
كتب - متابعات

هاجم المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الفنان سعد الصغير.
أوضح عبدالرحيم خلال لقائه ببرنامج “صبايا الخير”، المذاع على قناة “النهار”، “أن الفنان سعد الصغير ما بيعرفش يغني خالص، وما ينفعش يغني، والله العظيم سعد بيهمبك ويرقص، أكتر ما بيغني”.
ووصف عبدالرحيم الفنان سعد الصغير بأنه “مؤدٍّ أكثر منه مغن”، موضحا أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتقييمه غير الجمهور، والملحن الكبير حلمي بكر، وأعرب عن عن إعجابه بالفنانين أحمد شيبة ومحمود الليثي.
واستطرد: أغنية “بكره إسرائيل” بفتح بيها أي فرح، وأغنية “أبطل السجاير” أفضل أغنية تنال إعجاب الناس بالأفراح”.

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