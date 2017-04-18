قال الفنان بهاء سلطان، إنه يدرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية لكنه كان غير منتظم ولا يحضر، قائلًا: “أكتر حد أثر فيَّ هو الموسيقار عبده داغر، وتعلمت على يده، وهو اللي عرفني إزاي أغني صح”.

وأبدى سعادته باستضافة الفنان إسعاد يونس له في برنامج “صاحبة السعادة، الذي يعرض على شاشة “سي بي سي”.