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انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للطبول 20 إبريل
مهرجان الطبولل

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للطبول 20 إبريل

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 01:59 ص
محيط - شيماء عيسى

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية الذى يفتتحه الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة فى الفترة من 20 – 26 أبريل 2017 بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، حيث ينظمه صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يشارك فى المهرجان أكثر من خمسة وعشرون فرقة فنية من مختلف ثقافات العالم تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام” ، من بينهم  لأول مرة الإكوادور من أمريكا الجنوبية ، مورشيوس من شرق أفريقيا ، الجزائر، الصين، السعودية، أندونسيا ، الأردن، بروندى، نيجيريا، حيث تلتقى فى قلب القاهرة التاريخية وتجتمع سوياً بحضارتها وثقافاتها لتقدم قالباً فنياً جديداً ورسالة سلام يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان للتأكيد على التواصل الإنسانى بين الشعوب وقدرة الإبداع على محاربة الإرهاب؟

ومن الأماكن الـ7 التى سيُقام بها المهرجان هى القلعة ، وشارع المعز، قبة الغورى، الهناجر، بنها، مركز الطفل والحضارة، كما سيقام أكبر كرنفال دولى بشارع المعز يوم 21 أبريل الجارى فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويختتم المهرجان يوم 26 ابريل الجارى تزامناً مع الأحتفال بأعياد سيناء الحبيبة بمشاركة جميع الفرق والدول فى احتفالية دولية كبيرة الساعة الثامنه مساءً، بالإضافة الى إقامة هذا المهرجان فى الأقصر فى الفترة من 27 – 29 ابريل الجارى.

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