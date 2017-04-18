قال الإعلامي أحمد رجب، إن مصر لديها قدرة فائقة على التقدم، بسبب نعمة كبيرة هي الرمال السوداء،لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيح تحتوي على أكبر احتياطي عالمي وخاصة في منقطة ” البرلس” من الرمال السوداء.

وتعجب رجب في برنامجه “مهمة خاصة” المذاع على شاشة “الحياة 2” مساء أمس الاثنين: “هل تصبح مصر خلال الفترة المقبلة في مصاف الدول الصناعية الكبرى؟!” لافتًا إلى أن منطقة الرمال السوداء تعتبر كنوزًا وثروات هائلة، ومن الممكن أن تنقل مصر إلى مصاف الدول الصناعة والاقتصادية في العالم.

وأوضح أن الرمال السوداء تحتل مساحة كبير في مصر بداية من رشيد وحتى رفح والعريش، متابعًا: “الرمال السوداء جاءت من أعالي ومناعب النيل في إثيوبيا وفي جبال البحر الأحمر، ولها أصل بركاني وتحوي بداخلها على ثروات تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة بسبب أن مصر في هذه الحالة سوف تكون المالك الأساسي للمادة الخام في العالم وسوف تتحكم في المادة الخام في العالم”.