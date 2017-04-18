 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 01:31 صباحاً
روابط سريعة
وكيل النواب: نحن في حالة حرب
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل النواب: نحن في حالة حرب

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:58 ص
كتب - متابعات

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه لا يعلم بالطلب الذي تقدم به اللواء خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، فيما يتعلق بتدوين سعر المنتج على العبوة، وتحديد هامش الربح للمستهلك، لمحاولة ضبط الأسعار.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الإثنين، إننا في حالة حرب، مؤكدا بأن مجلس النواب لن يتأخر في أي تشريع يكون لصالح المواطن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3