أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه لا يعلم بالطلب الذي تقدم به اللواء خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، فيما يتعلق بتدوين سعر المنتج على العبوة، وتحديد هامش الربح للمستهلك، لمحاولة ضبط الأسعار.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الإثنين، إننا في حالة حرب، مؤكدا بأن مجلس النواب لن يتأخر في أي تشريع يكون لصالح المواطن.