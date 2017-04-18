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القرموطي: هناك أزمة "مكتومة" بين الرئاسة والأزهر
جابر القرموطي

القرموطي: هناك أزمة "مكتومة" بين الرئاسة والأزهر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:47 ص
كتب - متابعات

رفض الإعلامي جابر القرموطي، الهجوم المتصاعد ضد شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، موضحا أن النقض تزايد عقب كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهها إلى شيخ الأزهر، خلال حديثه بمناسبة عيد الشرطة الـ 65 بأكاديمية الشرطة، حينما قال: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.

وقال في برنامجه “آخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار”، مساء أمس الإثنين، إن هناك أزمة مكتومة بين الرئاسة والأزهر، وهي التي أوغرت صدور بعض الكتاب والإعلاميين الذين يطلقون حملات صارخة ضد مؤسسة الأزهر.

وشدد على ضرورة تصويب بعض الأخطاء وتداركها لكن بدون هدم مؤسسة الأزهر لدورها المهم في الجانب الديني في المجتمع.

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