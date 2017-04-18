أكد اللواء خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، أنه سيتم توفير 160 ألف طن من السلع، وعرضها من خلال منافذ مختلفة، بجميع المحافظات، وبأسعار مخفضة، وبجودة عالية، بمناسبة شهر رمضان.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء أمس الإثنين، إن لديهم خريطة كاملة، بجميع الأماكن التي بها فساد، وأصبح لديهم القدرة على الوصول لأي مكان به فساد غذائي أو صناعي بشكل سريع.

ولفت إلى أن أرقام تلقي البلاغات عن الفساد الغذائي، تعمل على مدار 24ساعة، ويتم الرد عليها فورا.