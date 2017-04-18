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توفير 160 ألف طن من السلع في رمضان
سلع

توفير 160 ألف طن من السلع في رمضان

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:38 ص
كتب - متابعات

أكد اللواء خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، أنه سيتم توفير 160 ألف طن من السلع، وعرضها من خلال منافذ مختلفة، بجميع المحافظات، وبأسعار مخفضة، وبجودة عالية، بمناسبة شهر رمضان.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء أمس الإثنين، إن لديهم خريطة كاملة، بجميع الأماكن التي بها فساد، وأصبح لديهم القدرة على الوصول لأي مكان به فساد غذائي أو صناعي بشكل سريع.

ولفت إلى أن أرقام تلقي البلاغات عن الفساد الغذائي، تعمل على مدار 24ساعة، ويتم الرد عليها فورا.

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متابعات
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