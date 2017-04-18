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نبيل نعيم عن "السلفيين" : يجهلون أنهم جهلة
نبيل نعيم جماعة الجهاد فى مصر

نبيل نعيم عن "السلفيين" : يجهلون أنهم جهلة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:11 ص
كتب - متابعات

هاجم الشيخ نبيل نعيم، شيوخ السلفيين أمثال الحوينى وبرهامى وغيرهم من المتشددين واصفاً إياهم بشيوخ “بير السلم”، مؤكداً أنهم يجهلون أنهم جهلة لأنهم يحرمون كل شئ حتى عيد شم النسيم رغم أن القاعدة الإسلامية المعروفة تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم.
وجه نعيم كلامه للسلفيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى مقدم برنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”سيبوا الناس تنبسط هو أنتم هاتضيقوا عيشة أبوهم، طالما ما عندكش نص بالتحريم بتفترى على الله الكذب ليه وتقول هذا حلال وهذا حرام”.

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