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الثلاثاء 18 ابريل 2017 12:10 صباحاً
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"عكاشة": لا نستطيع تغيير مناهج عمرها 15 سنة في 6 أشهر
د.احمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسي

"عكاشة": لا نستطيع تغيير مناهج عمرها 15 سنة في 6 أشهر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 12:09 ص
كتب - متابعات

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، إن نشر الإعلام لمشاهد تنظيم “داعش” الإرهابي نجح في إثارة الرعب والخوف في نفوس الشعوب.
وأضاف عكاشة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الجماعات الإرهابية تصنع الإرهابي في مدة 6 أشهر وتُوهمه بدخول الجنة، لافتًا إلى أن الأمن لم يكن كافيًا في مواجهة الإرهاب، لأنه يَجب أنْ يتبعه مدخل سياسي وثقافي وتعليمي.
وتابع عكاشة أن ما يحدث في مصر اليوم، من عمليات إرهابية لا علاقة لها بالدين، وإنما لها علاقة بالسلطة، لأن الإرهابيين يُريدون الوصول للسلطة.
وأوضح عكاشة أنه لا يُوجد بديل للأزهر، ولا يُمكن الاستغناء عنه، إلا أن مشكلة الأزهر أنه دخل فيه أشخاص قاموا بتغيير المناهج وما إلى ذلك، قائلاً: “لا نستطيع أنْ نغير مناهج عمرها أكثر من 15 عامًا في 6 أشهر”.
ولفت عكاشة إلى أن دولة السويد منعت نشر أي أخبار عن حالات الانتحار لمنع هذه الظاهرة والحد منها.

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