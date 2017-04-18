حدث في مثل هذا اليوم 18 أبريل .. استقلال طنجة

1855 - حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية.

1872 - افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما.

1888 - صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة.

1906 - زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريق ودمار وأدى إلى وفاة حوالي 3000 شخص.

1915 - سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأخذه أسيرًا لدى الألمان وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919 - إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى.

1942 - القوات الأمريكية تشن غارات على طوكيو وناغويا ومدن يابانية أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية.

1943 - مقتل الأدميرال إيسوروكو ياماموتو عندما اوقعت طائرات القوات الجوية الأمريكية طائرته فوق “جزيرة بوغانفيل”.

1955 - انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة أفريقية وآسيوية، واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام، وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز.

1960 - استقلال طنجة وضمها إلى المغرب.

1978 - طائرة “فيكرز فيسكاونت” تصبح أول طائرة ركاب تعمل بمحرك مروحة توربينية أكثر من 25 عامًا.

1980 - تأسيس جمهورية زيمبابوي.

1983 - تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع جميع العاملين فيها والبالغ عددهم 63 شخصًا.

1993 - طائرات القوات الجوية الأمريكية تهاجم قواعد رادار عراقية.

1994 - السلطات اللبنانية تلقي القبض على قائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

1996 - قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي إلى مقتل 102 من المدنيين اللبنانيين كانو قد لجأو إلى المقر هربًا من القصف الإسرائيلي في العملية التي يشنها على لبنان تحت اسم عناقيد الغضب.

2005 - وفاة النائب اللبناني باسل فليحان متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير.

2014 - فوز رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، بعد نيله 81.53 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل.

2015 - بعد 18 عاما من إعادة بنائها، وبعد 236 عاما من رحلتها، سفينة إرميون الفرنسية تبحر نحو الولايات المتحدة للمشاركة يوم الاستقلال الأمريكي.