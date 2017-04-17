أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن اليابان والصين بينهما تاريخ سيىء، مشيرًا إلى أن اليابان احتلت الصين من قبل، مضيفا أنه يوجد حرب باردة بين الصين واليابان وصلت الآن لأخطر لحظة منذ 70 عامًا.

وقال في برنامجه “الطبعة الأولى” المذاع على شاشة “دريم”، اليوم الإثنين، إن اليابان ضمت اثنين من أحدث حاملات الطائرات إلى قواتها مما أدى إلى قلق الصينيون، حيث اعتبر الصينيون أن اليابان ستعود لتاريخها العسكري القديم، ولكن اليابان تؤكد أنها فقط تطور سلاحها العسكري.

ولفت إلى أن اليابان تواجه الصين، وأمريكا تواجه كوريا الشمالية، بينما كوريا الجنوبية تقف ضد كوريا الشمالية، معقبا: أنه يوجد كم من “اللخبطة” كبير، لافتا إلى أن كل تلك الأطراف في حالة صراع واستعداد لحرب عالمية ثالثة.