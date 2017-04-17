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"عكاشة": السيسي أول رئيس في العالم يُعين مستشارًا للصحة النفسية
د.احمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسي

"عكاشة": السيسي أول رئيس في العالم يُعين مستشارًا للصحة النفسية

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:37 ص
كتب - متابعات


قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد أول رئيس في العالم بأكمله يُعين مستشارًا للصحة النفسية من ضمن أعضاء المجلس الرئاسي الاستشاري.
وأضاف عكاشة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن السعادة يتم مقياسها من خلال الرضا النفسي، والصحة، والتعليم، ودخل المواطن، وغيرها.
وتابع عكاشة أن الاشتراك في الجمعيات الأهلية والخيرية وكذلك الرياضية تجلب السعادة للمواطن، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم تجلد ذاتها مثل مصر، دائمًا ما نرصد الأشياء السلبية فقط ولا نهتم برصد الإيجابيات.

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