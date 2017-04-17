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"المقاصة": مستعدون لإعادة مباراة الزمالك
اللواء محمد عبد السلام
اللواء محمد عبد السلام

"المقاصة": مستعدون لإعادة مباراة الزمالك

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:27 ص

أكد اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، استعداد فريق لإعادة مباراته مع الزمالك حال موافقة اتحاد الكرة على ذلك.

وأوضح “عبد السلام” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”، أن فريقه ليس طرفاً فى أزمة الزمالك، موضحا أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتصل به يوم الجمعة الماضى وتم الاتفاق بينها على تأجيل المباراة حال موافقة اتحاد الكرة على ذلك.

وتابع: “لست سعيدا بالثلاث نقاط الاعتبارية التى حصل عليها فريقى بعد انسحاب الزمالك، وكنت أفضل لعب المباراة والفوز بأقدام اللاعبين وعرقهم، ولكن لم يتم الاتفاق على إقامة المباراة يوم الثلاثاء”.

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