قالت العقيد منار مختار حافظ، الضابط بإدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إن الشرطة النسائية لم ترصد اليوم في احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، أي حالات تحرش جماعي في المتنزهات أو الحدائق العامة أو غيرها.

وأضافت منار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الشرطة النسائية قامت اليوم، بتوزيع الورود والحلوى على السيدات والفتيات أمام الحدائق، قائلة: “كان هناك انتشار واسع في كافة المحافظات للشرطة النسائية والسرية”.

وأوضحت منار أن الضابطات والباحثات الموجودة بإدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة دائمًا ما تتواجد في الشوارع أثناء الأعياد والمناسبات، قائلة: “تواجدنا في الشارع اليوم، لبث الطمأنينة والثقة في روح الفتيات”.