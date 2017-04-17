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الغيطى يسخر من محمد رمضان بسبب أخطاءه الإملائية
محمد رمضان

الغيطى يسخر من محمد رمضان بسبب أخطاءه الإملائية

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:05 ص
كتب - متابعات

هاجم الإعلامى محمد الغيطى، النجم الشاب محمد رمضان، مطالباً إياه بأن يتعلم كتابة اللغة العربية جيداً بدلاً من الأخطاء الإملائية والنحوية التى يقع فيها وذلك بسبب التدوينة التى وجهها رمضان للنجمين أحمد السقا وأحمد حلمى.
قال الغيطى خلال حلقة برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”يا رمضان خد درس فى اللغة العربية عشان تكتب صح أو ريح نفسك واكتب بالعامية أسهل.

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