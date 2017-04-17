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الحكومة التركية تقرر مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر
الشرطة التركية

الحكومة التركية تقرر مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:01 ص

قررت الحكومة التركية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها مساء اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي قال، في وقت سابق، إن مجلس الوزراء سيبحث موضوع تمديد حالة الطوارئ خلال اجتماعه مساء اليوم، وستمدد إذا وافق المجلس.

وأضاف جانيكلي أن التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي سيقدم توصيته للحكومة.

وكانت تركيا فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو الماضي، وشهدت البلاد بعدها حملة تطهير واسعة في المؤسسات العسكرية والقضائية والتعليمية.

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