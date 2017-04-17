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السيسي: مصر أهدت العالم "شم النسيم"
فطيرة شم النسيم

السيسي: مصر أهدت العالم "شم النسيم"

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:56 ص
كتب - متابعات

قال الباحث في علم المصريات الدكتور، وسيم السيسي، إن معظم الأعياد نشأت في الدولة المِصرية، مدللًا على ذلك: ” الأديب عباس محمود العقاد، كان يُؤكد دائمًا، بأن شم النسيم هو عيد الربيع الذي أهدته مصر للعالم بأكمله، وذلك تعليقًا على احتفالات المِصريين بأعياد شم النسيم”.
وأضاف السيسي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن البصل كان له مكانة خاصة عند البيوت المصرية منذ آلاف الأعوام وحتى الآن، قائلاً: “لا زالت بعض البيوت المصرية في الريف تضع البصل في البيت، لكونه يمنع دخول الأرواح الشريرة”.

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