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الغيطى ينتقد جهاز حماية المستهلك بسبب أكياس القمامة
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطى ينتقد جهاز حماية المستهلك بسبب أكياس القمامة

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:47 ص
كتب - متابعات

وجه الإعلامى محمد الغيطى رسالة للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مفادها أن بعض الشركات تبيع منتجات غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات، وأحضر الغيطى مجموعة أكياس قمامة مفتوحة من الجانبين ولا تصلح لأى استخدام نظراً لأنها غير مطابقة.
كشف الغيطى خلال حلقة برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC” عن اسم الشركة المصنعة لهذه الأكياس مطالباً الجمهور بعدم التعامل معها نهائياً، مضيفاً:”تحدثت مع اللواء عاطف يعقوب وأكدت له أن أكياس القمامة هى دليل تحضر المواطنين”، متسائلاً:”أين الرقابة وأين حماية المستهلك”.

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