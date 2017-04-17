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صحفية تكشف عن قصتها مع التحرش: "سائق أتوبيس طلب مني هذا"!
تحرش

صحفية تكشف عن قصتها مع التحرش: "سائق أتوبيس طلب مني هذا"!

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:39 م
كتب - متابعات

كشفت الكاتبة الصحفية مي الشامي، تفاصيل تعرضها للتحرش، قائلة إن سائق أتوبيس المدرسة تحرش بها في سن الرابعة، متابعة: “كنت مستنية أبونيه المدرسة واتحرش بيا وطلب مني طلب غريب جدًا إني أمسك عضوه الذكري”، مستكملة: “مكنتش فاهمة وقتها إيه ده”.

وقالت في حوارها ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور” مساء الإثنين، أنها تم التحرش بها من شيخ المسجد عندما كانت تذهب لتحفظ القرآن في سن الخامسة.

وأردفت: “ده جرح جوايا ومهما حد حاول يطببه عمره ما هيعرف، وعمري ما هنساه”، مشيرة إلى أن زوجها شجعها على حكاية الواقعة على هاشتاج “أول محاولة تحرش كان عمري” لمواجهة المجتمع.

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