أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنتين من أعضاء غرفة الأزمات والطوارئ بديوان الوزارة وتكليفهم بالمرور المفاجئ على مستشفيات محافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة تنفيذ خطه الوزارة أثناء أعياد “شم النسيم” والتأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال مضادات السموم.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، ورئيس غرفة الطوارئ، أن الفريق الأول قام بالمرور على مستشفيات محافظة الجيزة وشملت ٦ أكتوبر للتأمين الصحي، والهرم وأم المصريين.

وأكد على أنه بالمرور على مستشفيات ٦ أكتوبر للتأمين والهرم، كان جميع العاملين بها متواجدون بكامل عددهم، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والعمل بهما قائم على قدما وساق، وعلى الفور تم توجيه الشكر للعاملين بالمستشفتين.

ورصد في مستشفي أمً المصريين، غياب عدد كبير من الطاقم الطبي بها بالرغم من التعليمات الصادرة لهم بإلغاء جميع الإجازات، وأن مستوى النظافة بها دون الجيد، حيث سيتم تحويل جميع المقصرين للشئون القانونية.

وأشار الخطيب إلى أن الفريق الثانى قام بالمرور على مستشفيات محافظة القاهرة وشملت دار الشفا، ومدينة نصر للتأمين الصحي والقبطي ومبرة مصر القديمة.

وأوضح الخطيب، أن جميع المستشفيات التى تم المرور عليها بمحافظة القاهرة كانت على درجة استعداد جيدة وتستقبل جميع حالات الطوارئ، ويتوافر بها الأدوية، وجميع الفرق الطبية متواجدة باماكنها، حيث تم توجيه الشكر لجميع العاملين بهذه المستشفيات لما يقومون به من خدمات طبية للمواطنين على أكمل وجه.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن غرفه الأزمات والطوارئ لم تسجل أي حالة إصابة بتسمم حتى الأن ، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى انتهاء الاحتفالات بأعياد الربيع.