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الإثنين 17 ابريل 2017 10:38 مساءً
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تسمم ١٠ أشخاص إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بالأقصر
فسيخ

تسمم ١٠ أشخاص إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بالأقصر

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:22 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة، عن تعرض عشرة أشخاص من أسرة واحدة لحالات تسمم إثر تناولهم وجبه فسيخ وملوحه فاسدة بالأقصر.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم /الاثنين/ - أنه تم نقلهم لمستشفى إسنا وجاري عمل اللازم طبيا تحت إشراف الفريق الوقائي.

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